"القوى العاملة": تعيين 65 شابًا واستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، تعيين 68 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 196 طالب عمل.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المديرية استخرجت 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ28 متدربًا ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، على مهن التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، وكهربائي التوصيلات لـ9 متدربين، والسباكة الصحية لـ9 متدربين.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي، أنه في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرًا لمنشآت مخالفة، وبحث 21 شكوى عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 109 منشآت، والقيام بـ16 حملة تفتيشية، وبحث شكوى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية إلى، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، بصرف منحًا للمسجلين بالإدارة بلغت 184 ألف جنيه لـ86 عاملاً للرعاية الاجتماعية لهم، منها 43 منحة مولود جديد، و15 منحة زواج، و6 منح وفاة، وعمل 11 عملية صغرى وكبرى لـ11 عاملاً من المسجلين بالمديرية، للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة.

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