ضبط 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة القبض على مدير شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة.

وتم ضبط 15700 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - حشو أعصاب" بدون مستندات مجهولة المصدر.

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.