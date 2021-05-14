شكرا لقرائتكم خبر عن «تكفي واحدة في اليوم».. وزارة الصحة تحذر مرضى السكر من تناول الكحك في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لمرضي السكر خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث حذرت الوزارة من الإكثار من تناول الكحك، مشددة علي أنها تكفي واحدة في اليوم مع عدم إضافة السكر عليها.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لابد من سؤال الطبيب، حول الجرعات العلاجية والنظام الغذائي بعد شهر رمضان، وشرب الكثير من السوائل غير السكرية وتجنب المشروبات الغازية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة لحرق الدهون، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات لأنها تقلل معدل السكر بالدم.

وطالبت الوزارة مرضي السكر بالاستفادة من العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.