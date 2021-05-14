شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: تعقيم مقار العمل ومراكز خدمة العملاء والمحطات خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة، بتنفيذ حملة تعقيم واسعة لمقار العمل، ومراكز خدمة العملاء، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية واتباع الإرشادات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وتعميمها على جميع العاملين حفاظا على سلامتهم.

وفى سياق متصل، أشار إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين مواقع العمل ووضع اللافتات والارشادات أثناء أعمال الاصلاح أو تطهير غرف الصرف الصحى، وارتداء المهمات الواقية التى توفرها الشركة حفاظا على العاملين والمواطنين.