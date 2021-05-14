شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة ورياح وارتفاع درجة الحرارة .. حالة الطقس والبحر غدًا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في مصر غدًا السبت الموافق 15-5-2021 عن درجات الحرارة السائدة اليوم على كافة الأنحاء بمقدار طفيف، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة الرمال على بعض المناطق، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة خلال تقرير حالة الطقس غدًا.

وتشير توقعات الطقس غدًا إلي جو شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يسود طقس Weather حار على القاهرة الكبري والسواحل الغربية والوجه البحري مثل الطقس اليوم، بينما تكون حالة الطقس غدًا مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويصبح الطقس خلال ساعات الليل لطيف على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون الطقس غدًا معتدل على جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط خلال طقس الغد معتدلة وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خلال توقعات حالة الطقس غدًا بين معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف وتكون الرياح شمالية غربية.

وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا رغم عدم توقع سقوط أمطار، إلي أن توقعات طقس الغد تشير إلي وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وكما توقعت الأرصاد وجود رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من غرب البلاد، وهذا لم يكون موجودًا ضمن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة.

وتستمر الرياح على القاهرة الكبري شمالية شرقية علي القاهرة الكبري وسرعتها 14 عقدة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية على السواحل الشمالية وسرعتها 18 عقدة، أما شمال الصعيد فتكون الرياح شمالية وسرعتها 16 عقدة، وتنخفض سرعة الرياح على جنوب الصعيد لتصبح 11 عقدةة واتجاهها شمالية غربية.

تكون الرطوبة النسبية العظمي والصغري على القاهرة 70 -35 والسواحل الشمالية 80-40 وشمال الصعيد 30-25، وجنوب الصعيد 25-15.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية خلال تقرير حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء مصر غدًا، وتكون أعلي درجة حرارة فى مصر للعظمي 39 درجة فى الأقصر وأسوان وإدفو، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 40 درجة فى إدفو، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدّا للعظمى والصغري في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة غدًا 34-20

درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا 31-19

درجة الحرارة غدًا في بلطيم 29 – 17

درجة الحرارة في طنطا 34- 18

درجة الحرارة غدًا في بورسعيد 26-19

درجة الحرارة في المنصورة 33-17

درجة الحرارة غدًا في دمياط 27-18

درجة الحرارة في شبين الكوم 34-18

درجة الحرارة في الزقازيق غدًا 34-18

درجة الحرارة في دمنهور 31–18

درجة الحرارة في الإسماعيلية غدًا 33-17

درجة الحرارة في السويس 33-19

درجة الحرارة غدًا في العريش 28-18

درجة الحرارة في الغردقة 37- 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ غدًا 37-26

درجة الحرارة في المنيا 37-22

درجة الحرارة غدًا في قنا 38-24

درجة الحرارة في أسيوط 37-23

درجة الحرارة في أسوان غدًا 39-25

درجة الحرارة في الفيوم 35-19

درجة الحرارة غدًا في بنى سويف 36-20

درجة الحرارة في الأقصر 39-25

درجة الحرارة في إدفو غدًا 39- 25

درجة الحرارة في سوهاج 36-23

درجة الحرارة غدًا في أبوسمبل 38-24

درجة الحرارة في الوادي الجديد 38- 18

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