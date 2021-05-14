شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة خاصة بالعيد فى دُور الأيتام ومستشفى الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«11 ألف عيدية لأبناء وبنات مصر فى 521 دار أيتام وحضانة إيوائية على مستوى الجمهورية»، هذا ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتواصلت نيفين القباج، وزيرة التضامن، وفريق من المتطوعين مع الدُّور؛ بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك لإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم، وذلك من حلال مبادرة «بينا» التابعة للوزارة، بتجهيز هدايا العيد واقتراح الأنشطة التى سوف يتم تنفيذها للأبناء، ومراجعة بيانات الدُّور وعدد الأبناء فى كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

ونفذت المبادرة ورشة عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات، من خلال الألعاب وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه، وأكدت «القباج» أن الوزارة تسعى إلى تطوير خدماتها فى أنحاء الجمهورية، وتدعو إلى تنسيق الجهود مع القطاع الأهلى والخاص والإعلام للاستثمار فى العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع. وأضافت أن الوزارة تستهدف مجموعة من البرامج والأنشطة والخدمات التى تقدمها لأبناء مصر من الفئات الأَوْلَى بالرعاية، وتعمل من 5 برامج فرعية، هى «رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتوسع فى منظومة الأسر البديلة، ورعاية كبار السن، ودعم وتعزيز مظلة الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية للفئات المستهدفة»، بالإضافة إلى منظومة مُطوَّرة ومُفعَّلة لدعم الفئات المستهدفة طبقًا لمعايير الجودة وضمان حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

من جهة أخرى، احتفل أطباء مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، فى الأقصر، بعيد الفطر المبارك مع الأطفال المتواجدين فى المستشفى لتلقى العلاج، الذين منعتهم الظروف من قضاء العيد وسط أسرهم. وحرص الفريق الطبى بالمستشفى على توزيع الألعاب والهدايا والبلالين الملونة؛ للتخفيف عنهم وعدم حرمانهم من أجواء العيد. والتقط الفريق الطبى بالمستشفى الصور التذكارية مع الأطفال المرضى وسط أجواء من البهجة والسعادة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المستشفى لمنع انتقال العدوى.