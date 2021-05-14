شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أيام عيد الفطر.. الجميع يلتزمون منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ثانى أيام عيد الفطر المبارك خلو الشوارع من المواطنين، الذين فضلوا البقاء فى منازلهم، وكثفت أجهزة الدولة جهودها لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال ايام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وانطلقت حملات لمنع التجمعات والزحام على الشواطئ، وضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، بينما عمت الشوارع والمتنزهات والحدائق العامة حالة من الهدوء التام. وتمكنت «الداخلية» من ضبط 14958 شخصًا خلال 24 ساعة، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14923 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1986 مخالفة للمحال التى لم يلتزم أصحابها بقرار الإغلاق، وضبط 339 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 2401 أرجيلة.

وفى الجيزة، استمرت جهود الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات، بينما ساد الهدوء مختلف شوارع الإسكندرية، مع استمرار إغلاق الشواطئ العامة والحدائق والأندية والمتنزهات لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وفى كفر الشيخ، واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية تكثيف حملاتها وإغلاق الشواطئ والحدائق، والمتنزهات العامة، والتأكد من منع التجمعات.