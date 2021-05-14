شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توفر مليارى جنيه لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اعتماد 2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا ومواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة 13.2 مليار اعتمادات إضافية للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته، منذ بداية العام المالى الحالى حتى الآن، منها 1.3 مليار للمستشفيات الجامعية.

إلى ذلك، قال رئيس مركز «جاماليا» الروسى للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج، إن الاختبار السريرى لأول لقاح «أنفى» ضد الفيروس سيبدأ نهاية عام 2021 أو مطلع عام 2022، وسيتم تسجيله عام 2022.

وأوضح أن المركز يعمل باستمرار على وضع لقاحات جديدة وتحديث اللقاحات الموجودة، ومن بين اللقاحات الجديدة لقاح يُحقن عن طريق الأنف، وتجرى الآن اختباراته قبل السريرية، ومن المقرر بدء اختباراته السريرية نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل، وأشار المسؤول الروسى إلى أنه من المفترض أن يُحقن اللقاح أولًا بجرعتين، ولكن من غير المُستبعد أن تُستخدم فى المستقبل جرعة واحدة فقط.

فى سياق متصل، اكتشف الباحث الألمانى، الدكتور أندرياس جرينشر، أن المادة الكيميائية الموجودة فى لقاح «أسترازينيكا» تؤدى إلى تفاعل مناعى يُنتج تلك الآثار الجانبية النادرة التى سُجلت لدى قلة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ومنها جلطات دموية، وأوضح أنه يمكن للالتهاب الناجم عن اللقاحات أن يخدع الجهاز المناعى باعتقاد أن الجسم قد أُصيب بالبكتيريا، ما يؤدى إلى آلية دفاعية قديمة تخرج عن نطاق السيطرة، وتتسبب فى التجلط والنزيف.