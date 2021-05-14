شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة آثار التلوث البترولى من شواطئ الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب محاصرتها وشفطها، أعلنت أجهزة وزارتى البيئة والبترول إزالة نحو 4 أطنان من البقع الزيتية من شواطئ شمال مدينة الغردقة، حيث تم تجميعها بتنكات وأكياس لدفنها فى المدفن البيئى.

وفى أثناء ذلك استعجل مسؤولو «البيئة» بالبحر الأحمر ظهور نتائج تحليل عينة بصمة الزيت، التى تم إرسالها إلى معامل جهاز شؤون البيئة بالسويس؛ لتحديد المصدر والجهة المتسببة فى التلوث؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التى لحقت بالبيئة البحرية.

وتتابع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإجراءات التى تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التى تتم لاحتواء التلوث الزيتى، الذى ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغًا من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث، حيث تم على الفور الدفع بلجنة عاجلة من محميات البحر الأحمر.