شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 32 طن أتربة ومخلفات في حملات نظافة بشوارع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، الجمعة، حملة النظافة بجميع شوارع الأقصر ومتابعة ما توصل له جهود رؤساء الأحياء لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.
وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن حملة النظافة استهدفت جميع شوارع المدينة بكل الأحياء، وتمكنت من رفع 12 طنا من القمامة والأتربة.
في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة وعدد من القرى.
وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 20 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارعي أحمد عرابي وجسر السيالة حتى موقف القرية، وذلك بجانب تفريغ الحاويات.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية، وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.