شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 32 طن أتربة ومخلفات في حملات نظافة بشوارع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، الجمعة، حملة النظافة بجميع شوارع الأقصر ومتابعة ما توصل له جهود رؤساء الأحياء لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن حملة النظافة استهدفت جميع شوارع المدينة بكل الأحياء، وتمكنت من رفع 12 طنا من القمامة والأتربة.

في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة وعدد من القرى.

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 20 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارعي أحمد عرابي وجسر السيالة حتى موقف القرية، وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية، وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.