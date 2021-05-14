شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة آثار التلوث البترولي بشواطئ الغردقة واستعجال نتائج البصمة لتحديد الجهة المُتسببة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



انتهت أجهزة وزارتي الييئة والبترول من أعمال إزالة ومكافحة التلوث البترولي بالبقع الزيتية بمناطق متفرقة من شواطئ شمال مدينة الغردقة، حيث تم إزالة نحو ٣ أطنان من البقع الزيتية من الشاطئ بعد محاصرتها وشفطها وتجميعها بتناكات وأكياس لدفنها في المدفن البيئي.

فيما استعجل مسؤولو البيئة بالبحر الأحمر ظهور نتائج عينة بصمة الزيت التي تم ارسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحديد قيمة التعويضات المالية بالاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

وتشكلت لجنة من فريق عمل مشترك من الادارة العامة لشؤون البيئة والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة وقطاع محميات البحر الاحمر لمتابعة اعمال مكافحة تلوث البحر بالزيت شمال مدينة الغردقة وقد تم عمل مسح بحري باستخدام عائمة تابعة لمارينا ابوتيج بمنطقة الجونة وكذلك تم مسح منطقة الجزر الشمالية وجزر طوال وام الحميات الكبري والصغري ومجاويش الصغري والكبري كما قامت اللجنة بمتابعة مكافحة وتنظيف الزيت بالمنطقة المتأثرة وذلك من قبل شركة بتروسيف مركز مكافحة التلوث البحري بالغردقة التابع لوزارة البترول.

كانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر قد أجرت عملية مسح بحري لمنطقة شمال الغردقة لمتابعة التلوث البترولي بالبقع الزيتية والذي امتد للشواطئ بمناطق متفرقة، فيما حصل باحثو جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر على «بصمة» من الزيت الخام الذي ضرب مناطق متفرقة من شاطى شمال الغردقة لارسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها ولتحديد الجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتحديد الأضرار البيئية والمالية التي لخقت بالبيئة البحرية والشاطئية.

كانت منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر قد شهدت تلوثا بترويا بالبقع الزيتية الخام، وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نخو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية، وتم اخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة، فيما تم اخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة لبدء أعمال المكافحة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ.

وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسبق مع الهيئة العامة للبترول بإجراء مسح بحري للمنطقة.

وتبين من البلاغ الذي تلقته وزارة البيئة رصد تلوث بترولي بالبقع الزيتية حيث قامت اللنشات البحرية بالإبلاغ برصد البقع الزيتية، وأعلنت أجهزة وزارة البيئة الطوارئ للمتابعة والتنسيق مع هيئة البترول ومراجعة وجود أي بلاغات وعمل مسح ساحلي لرصد أي تلوث قبل امتداده لشواطئ للقري السياحية القريبة.

وتم تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وارسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

كان جهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقى اخطار بحدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية الخام بالبحر الأحمر على مساحات متفرقة.

الانتهاء من ازالة اثار التلوث البترولي من شواطئ شمال مدينة الغردقة واستعجال نتائج فحص بصمة الزيت لتحديد الجهة المتسببة

الانتهاء من ازالة اثار التلوث البترولي من شواطئ شمال مدينة الغردقة واستعجال نتائج فحص بصمة الزيت لتحديد الجهة المتسببة

الانتهاء من ازالة اثار التلوث البترولي من شواطئ شمال مدينة الغردقة واستعجال نتائج فحص بصمة الزيت لتحديد الجهة المتسببة

الانتهاء من ازالة اثار التلوث البترولي من شواطئ شمال مدينة الغردقة واستعجال نتائج فحص بصمة الزيت لتحديد الجهة المتسببة