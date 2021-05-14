شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تستعد لتفعيل خدمة دفع الفواتير إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الكهرباء تطوير المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، إذ تجهز المنصة لتفعيل خدمة دفع فاتورة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الوزارة تلقى شكاوى المواطنين عبر المنصة، حيث يمكن من خلالها تلقى كافة الشكاوى سواء كانت شكاوى فواتير الكهرباء أو أعطال أو شكاوى خاصة بضعف وسرقات التيار.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة تتيح عدة خدمات من بينها تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية، والتقديم على طلب الحصول على شهادة بيانات للمشتركين، بالإضافة إلى التقدم بشكاوى الكهرباء.

وأضاف أنه عند قيام المشترك بتسجيل شكواه يمكن له متابعة حالة الشكوى بشكل مباشر والرد على استفسارات الشركة حتى الوصول لحل الشكوى والرد عليها بشكل نهائى من خلال الموقع ورقم الشكوى، وأنه لابد من قيام المشترك بتسجيل بياناته لأول مره عبر الموقع، حيث تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات أبزرها الرقم القومى واسم المشترك ورقم هاتف والإيميل للتواصل معه.

وأوضح حمزة أنه عند انتهاء العمل بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ستتيح تقديم 17 خدمة من خلال المنصة، أبرزها تسجيل قراءة عداد الكهرباء ودفع الفاتورة والتقديم للحصول على توصيل التيار الكهربائى أو طلب تركيب عداد كهربائى أو استبداله وغيرها من الخدمات بشكل إلكترونى، وكذا تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، وخدمة تغيير اسم صاحب العداد وطلب فحص عداد وغيرها من الخدمات.

ولفت إلى أنه تم مد المهلة الخاصة لتقديم هذه الطلبات على المنصة لتنتهى آخر شهر يونيو 2021، وأن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها على المنصه الإلكترونية، حيث بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، لتركيب عدادات كودية لنحو 2 ونصف المليون وحدة، إذ شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء، حيث تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.