شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول» تبدأ تشغيل المحطات المتنقلة للتموين بالغاز الطبيعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ قطاع البترول، لأول مرة، التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور.

وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يوميًا مع إعادة الملء.

وتُعد نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث يجرى المضى فى إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور، خاصة المناطق التى لا تتواجد بها حاليًا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات، ومنها مناطق الاستهلاك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها.

وتتميز المحطة بالقدرة على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5 آلاف متر مكعب، ما يجعلها قابلة أيضًا للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.

وقد أطلقت وزارة البترول برنامجًا كبيرًا لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطن للتحول إلى الغاز الطبيعى، خاصة فى السيارات الأجرة بالدرجة الأولى، تليها الملاكى، كما وفرت الوزارة من خلال شركات تحويل الغاز برامج لتقسيط تكلفة عمليات التحويل بالغاز الطبيعى.

وبلغ إجمالى أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 360 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط حتى الآن، ويتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعى فى تقديم التمويل. كما تستهدف الوزارة فى خطتها تحويل نحو 450 ألف سيارة خلال 3 سنوات، منها 200 ألف ضمن المبادرة الرئاسية لتخريد السيارات المتهالكة والقديمة، بالإضافة إلى 250 ألفًا ضمن مبادرة وزارة البترول.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول أن الوضع الحالى سيدفع المواطن نحو استهلاك الغاز الطبيعى نظرًا لفارق التكلفة بالمقارنة بتموين السيارة بالبنزين، مشيرًا إلى أن تكلفة تمويل السيارة بالغاز الطبيعى تصل إلى نحو 50% فقط من تكلفة تموين السيارة بالبنزين.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية قد قررت مؤخرًا زيادة سعر لتر البنزين 25 قرشًا مع زيادة الأسعار العالمية لخام برنت، وهو ما يزيد من فجوة الأسعار ما بين البنزين والغاز الطبيعى.