شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفيات تلا وبركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى بركة السبع، ومستشفى تلا المركزي، حيث تم المرور على جميع الأقسام بالمستشفى، للتأكد من جاهزيتها، واستعدادها لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، لاستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبة إصابتهم بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توافر الأمصال ولقاح كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم مناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الطبية للمريض بالتذكرة والسجلات الطبية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي على الوجه الأمثل، ومتابعة توافر القوي البشرية اللازمة بجميع الأقسام الطبية، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.