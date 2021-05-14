شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر ومخالفات غذائية خلال حملة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم تكليف إدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتورة أمنية حسن، بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع، خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية، بعمل حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائي ومحلات السوبرماركت، وبائعي الأسمال المدخنة والمملحة ومحلات تصنيع وبيع المخبوزات ومحلات الجزارة.

وأضاف يوسف، إلى قيام الحملة بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية مختلفة الأنشطة، حيث تم سحب 21 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة، لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها، فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية، فيما تم إعدام 20 كجم من الملح و10 كجم من الفاكهة لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.