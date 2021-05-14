شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر محركات البحث عن المقاصد السياحية.. ورئيس «تسويق الثقافية»: مؤشر إيجابى لنمو الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد البطوطى، مستشار منظمة السياحة العالمية، إن مصر تتصدر قائمة وجهات البحث عن الرحلات الجوية عبر محركات البحث بالإنترنت، وذلك وفق محرك البحث المتخصص فى السفر تليها الفلبين والمغرب والأردن وتركيا وجزر المالديف وتونس وأوكرانيا واليونان وسريلانكا.

وأضاف «البطوطى» أن المنتجعات السياحية تتصدر عمليات البحث بنسبة نمو 58%، تليها الفنادق والشقق الفندقية، موضحا أن حوالى 68% من المسافرين الذين يبحثون عن رحلات طيران يرغبون فى السفر منفردين، و12% أزواج، و20% فى صورة عائلات.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«المصرى اليوم»، إن تصدر مصر لقائمة الباحثين عن الوجهات السياحية، مؤشر إيجابى على فرص نمو الحركة الوافدة لمصر، خاصة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوجهات الحكومة فى مواجهة كورونا من خلال تطعيم المواطنين والعاملين بالقطاع السياحى.

وأضاف أن مصر شهدت الفترة الماضية عددا من الاكتشافات الأثرية، إلى جانب الحدث الأبرز «موكب المومياوات الملكية» الذى جذب أنظار العالم إلى مصر ودعم الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى فى ذهن السائح المرتقب.

على صعيد متصل، قالت فيروز فكرى، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، إن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وإسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين، والذين قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتى احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التى جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضى. فى الأثناء، أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه منذ بداية العام الجارى ٢٠٢١ وحتى الآن حصل ٢٩ فندقا ثابتا بخمس محافظات، و٤٣ فندقا عائما على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

من جانبه، أوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ١٨ فندقا ثابتا بالبحر الأحمر منها ٦ فنادق بمدينة سفاجا.

وأشار إلى استمرار عمل لجان الرقابة بشكل سرى ومتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتزام كل المنشآت التى حصلت على الشهادة بالمعايير والضوابط المقررة.

من جهة أخرى، تم استئناف الأعمال بمشروع المراقبة الإلكترونية للشوارع والميادين بمدينة الغردقة بعد نحو ٤ سنوات من البدء فى التنفيذ، و١٠ أشهر من توقف العمل.

ويشمل المشروع تركيب ٤٢٢ كاميرا ثابتة ومتحركة تعمل ٢٤ساعة بتكلفة تصل ٣٠٠ مليون جنيه، وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة ومحافظة البحر الأحمر على توفير ٧٥٠ ألف جنيه لتوفير مصدر دائم للكهرباء لتشغيل الكاميرات وربطها بإحدى شبكات الاتصالات بمركز المراقبة الإلكترونية بإدارة نجدة الغردقة. وتشمل المرحلة الأولى تسليم وتشغيل ٥٩ كاميرا مراقبة وذلك بداية يونيو المقبل وذلك بهدف متابعة الحالة الأمنية والحركة السياحية.