شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يودِّعون محنا جبلى شيخ قبيلة «المزينة» بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع الآلاف من مختلف قبائل محافظة جنوب سيناء جثمان الشيخ محنا جبلى صبيح، شيخ وكبير قبيلة المزينة بشرم الشيخ، الجمعة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ عقب صلاة الجمعة.

وخيّم الحزن على أهالى جنوب سيناء، عقب وفاة الشيخ محنا جبلى صبيح، شيخ قبيلة المزينة بشرم الشيخ، أحد عواقلها وأعمدتها، وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عن حزنهم لوفاة الفقيد، حيث كان شخصية وطنية وقيادة شعبية لها تاريخ طويل منذ تحرير سيناء وبداية التعمير والتنمية فى شرم الشيخ.

وقدم أبناء القبائل خالص التعازى لأسرة الفقيد وقبيلة المزينة، بصفة خاصة، موضحين أن الراحل كان أحد رموز جنوب سيناء.