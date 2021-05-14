شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يشدد على متابعة سير العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على متابعة مراكز إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

تفقد الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية، والدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، اليوم الجمعة، مراكز تطعيم لقاح كورونا بمركز طبي سعيد وسيجر؛ وحدة الهياتم، وإدارة المحلة أول، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وشهد فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.