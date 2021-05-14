شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فندقا جديدا في البحر الأحمر وشرم الشيخ يحصلون على شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجان المشتركة من وزارتي، السياحة والآثار، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، أعمالهم لمنح شهادات السلامة الصحية للفنادق المستوفية لشروط للتشغيل مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء حيث حصل 18 فندقا وقرية سياحية جديدة بمحافظة البحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، بعد انتهاء لجان الفحص المشتركة باستيفاء ١٨ فندقا وقرية سياحية بمحافظة البحر الأحمر، منها ٦ فنادق بمدينة سفاجا، هي الأحلام، والجوهرة، وصباح الخير «سوليمار سوما بيتش»، وكورال جاردن، وستيلا بيتش، وشاطئ الشمس، و٤ فنادق بمدينة مرسى علم هي النكرى لاجونا بيتش، واورينتال باى، وكونكورد مرسى علم، ووادي صبارة، و٦ فنادق بمدينة الغردقة هي هوليدايز، وجرافيتي سهل حشيش«أوشن بيريز»، ودريم لاجون، ورويال الغردقة، واوفر سي، ومجاويش ريكسوس، وفندقين بالقصير هماهما: روتس كامب، والمانجروف، ب

فيما حصلت 5 فنادق وقري سياحية بمحافظة جنوب سيناء هي كاترين بلازا، الباتروس شرم، والبارون بالم، وصن رايز مونتيماري، ولاجونا فيستا

وقال علاء عاقل رئيس لحنة تسيبر أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق والقري السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق والقري السياحية.