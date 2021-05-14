شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يستشهد بموسيمانى فى عظته.. ويؤكد: أنا أهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الجمعة فى عظته بمدرب الأهلى بيتسو موسيمانى، مشيرا إلى انتمائه للنادى الأهلى.

وقال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الجمعة فى صلوات رسامة مارك تقى سنادة قسًا لخدمة الشباب بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك: "الجميع يعلم إننى أهلاوى" وعندما أرى موسيمانى مدرب فريق الأهلى يقود اللاعبين ويوجههم لكيفية اللعب وهم ينتظرون دائما كلماته وتوجيهه لهم، حينها أتذكر - مع القياس طبعا - إرشاد الله لأولاده وخدامه فى كل حين لذلك يا قس مارك لا تسمح للمعطلات أن تعوقك وتجعلك تحيد عن هدفك".

وأضاف المطران أثناء الوعظة موجها كلماته للقس مارك متحدثا: "عن كيفية إنهاء خدمته حسب مشيئة الرب لا كيف يبدأها لأنه إذا علم كيف يختتمها فبالفعل سيعرف كيف يبدأها".

واستكمل المطران موجها كلماته للقس: يجب معرفة دعوتك الخاصة من خلال إعداد القادة أثناء تدريسك بكلية اللاهوت وخدمتك داخل الكنيسة وأن تثبت أنظارك على الله حتى لا يضيع الهدف من أمام عينيك.

واستطرد المطران: اذكر القديس أغسطينوس فى كانتربرى حينما سافر من روما وقطع المسافة حتى نصف بلاد فرنسا ولم يكمل الطريق للجزر البريطانية، حينما قالوا له الطريق صعب ووعر فرجع القديس أغسطينوس مستسلمًا. فقال له البابا جريجورى كان من الأفضل أن تعتذر قبل أن تبدأ الرحلة، أذهب ثانية وإن لم نتقابل ثانية على الأرض سنتقابل فى السماء ولا تخف. وأكمل أغسطينوس الرحلة.