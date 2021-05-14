شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه رسالة بـ15 لغة لقادة العالم لمساندة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادة العالم لمساندة الشعب الفلسطينى، قائلاً فى رسالة بـ 15 لغة بينها اللغة العبرية: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم فى قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

وأضاف شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام.. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته"