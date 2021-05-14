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شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه رسالة بـ15 لغة لقادة العالم لمساندة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادة العالم لمساندة الشعب الفلسطينى، قائلاً فى رسالة بـ 15 لغة بينها اللغة العبرية: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم فى قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".
وأضاف شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام.. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته"
شيخ الأزهر يوجه رسالة بـ 15 لغة لقادة العالم لمساندة شعب فلسطين