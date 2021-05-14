شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنصح مرضى السكر بعدم الإفراط فى تناول كحك العيد.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت وزارة الصحة والسكان، مرضى السكر بعدم الإفراط فى تناول كحك العيد، حيث قالت الوزارة فى انفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يجب على مريض السكر عدم الإكثار من تناول الكحك فى عيد الفطر، فتكفى واحدة فى اليوم مع عدم إضافة السكر عليها".

وأكدت الوزارة أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى فى انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.



الصحة تنصح مرضى السكر بعدم الإفراط فى تناول كحك العيد

في سياق متصل كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من النصائح الهامة الواجب اتباعها خلال عيد الفطر الذى تتجمع فيه العائلات، ويشهد إعطاء الصدقات، وفى ضوء جائحة فيروس كورونا COVID-19 فيجب اتباع هذه النصائح لمنع تفشى الوباء، وخاصة عند الصلاة وتوزيع الصدقات.

ومن بين نصائح منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التالية لمنع تفشى فيروس كورونا خلال عيد الفطر:

ـ التباعد الجسدى بمسافة متر على الأقل.

ـ ارتداء الأقنعة القماش ونظافة اليدين كل فترة.

ـ منع التجمهر فى المحلات التجارية والمساجد.

ـ استخدام التكنولوجيا للمعايدة بدلا من اللقاءات المباشرة والنظر فى إغلاق الأماكن الترفيهية.

ـ اعزل نفسك فورا عن أى تجمعات إذا شعرت بالمرض.

ـ منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك فى التجمعات.

ـ إقامة صلاة العيد فى الهواء واختصار مدتها وتقليل وتنظيم عدد الأشخاص.

ـ استخدام سجادة الصلاة الشخصية لوضعها على سجادة المسجد وقت الصلاة.

ـ تنظيف روتينى للأماكن بالمنظفات والمطهرات مثل مقابض الأبواب ودرابزين السلالم.

ـ التباعد الجسدى أثناء توزيع الصدقات.