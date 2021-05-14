شكرا لقرائتكم خبر عن دراما صناعة الوعى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: دراما صناعة الوعى.. «المتحدة» تنجح فى تقديم أعمال وطنية تعزز من الانتماء وتعريف أجيال الحاضر والمستقبل بمؤامرات قوى الشر.

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دراما صناعة الوعى.. «المتحدة» تنجح فى تقديم أعمال وطنية تعزز من الانتماء وتعريف أجيال الحاضر والمستقبل بمؤامرات قوى الشر .. ونواب: التوسع فى إنتاجها يخلد نضال الوطن.. ودراسة بحثية: غيرت الشكل النمطى للأعمال الدرامية

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