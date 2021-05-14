شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمحافظات فى ثانى أيام العيد لمواجهة كورونا





هدية الرئيس السيسي لأطفال وسيدات مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع الهدايا بالمحافظات.. والأطفال يهتفون "تحيا مصر.. وشكرا يا ريس".. فيديو وصور

أظهر فيديو لمبادرة "هدية الرئيس" لحزب مستقبل وطن، بتوزيع هدايا لسيدات وأطفال مصر في جميع المحافظات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال وإشعارهم بأنهم محور اهتمام من المواطنين والدولة.





طقس ثالث أيام العيد.. حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ثالث أيام العيد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





وزير الأوقاف: التزام المصلين بالكمامة ساعد فى استمرار فتح المساجد.. صور

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المصريين كانوا أشد حرصا على الاستمرار في فتح أبواب المساجد لأداء الصلاة، مشيدا بوعى الشعب المصرى الذى حافظ على فتح أبواب المساجد طوال الفترة الماضية رغم جائحة كورونا.





حصاد الحكومة فى أسبوع.. متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومشروعات حياة كريمة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 مايو 2021، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام بها من أنشطة.





مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة جوية لعدة وجهات تنقل على متنها 6869 راكبا

تسير مصر للطيران غدا السبت، ثالث ايام عيد الفطر المبارك، 68 رحلة جوية بمعدل 47 رحلة دولية و18 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي لنقل 6869 راكبا وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر.





محافظة القاهرة: الانتهاء من آخر مراحل تنفيذ محور شينزو آبى وتشغيله قريبا

أكدت محافظة القاهرة أنه جارى الانتهاء من آخر مراحل تنفيذ محور شنزو آبى، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، ومن المقرر تشغيله قريبا.





استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمحافظات فى ثانى أيام العيد لمواجهة كورونا.. لجان مرورية لتأكيد الإغلاق.. كورنيش الإسكندرية والسويس والإسماعيلية بلا مواطنين.. منع التجمعات بمراكز شباب شمال سيناء.. صور

استمر غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ فى جميع المحافظات فى اليوم الثانٍ لعيد الفطر المبارك، فى إطار الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.





محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا باقتحام قائمة أفضل 12 هدافا فى تاريخ ليفربول

حقق النجم المصرى محمد صلاح إنجازا جديدا خلال مسيرته مع الريدز، بعدما أصبح ضمن قائمة 12 هدافا فى تاريخ الريدز، برصيد 124 هدفا، وهى القائمة التى يتصدرها إيان راش برصيد 346 هدفا.





الخارجية الأمريكية تدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان على وجه السرعة.. وتؤكد: إعلان المبادئ لعام 2015 يحوى أسسا مهمة للمفاوضات.. وواشنطن ملتزمة بتقديم الدعم لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.





وفاة الفنان محمد ريحان بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى

توفى منذ قليل، الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

نهال عنبر: سمير غانم ما زال فى العناية المركزة ونتابع حالته أولاً بأول

أكدت الفنانة نهال عنبر، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم كما هى، حيث إنه داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وتعتبر حالته غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفة أنها تتابع حالته أولاً بأول .

ارتباك فى تل أبيب خامس أيام العدوان على غزة.. القاهرة تحذر من التصعيد وسامح شكرى يقود اتصالات دولية للتهدئة .. الصحة الفلسطينية: 109 شهداء بينهم أطفال فى غارات الاحتلال.. والإعلام الإسرائيلى ينفى العملية البرية

دخل القصف الإسرائيلى لقطاع غزة يومه الخامس على التوالى، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 109 بينهم 28 طفلا و15سيدة و621 جريحا، تزامنا مع تجدد الاستهداف الإسرائيلى على مواقع فى خان يونس جنوبى القطاع.