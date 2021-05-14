مباحث التموين تصادر 6 أطنان أسماك تشكل خطرا على الصحة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استهدفت مأمورية من إدارة مباحث التموين ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته 6 أطنان أسماك يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرا على الصحة العامة؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.