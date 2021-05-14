من المعادي للجيزة.. رحلة الإيقاع بلص السيارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بلاغ من سيدة باكتشافها سرقة سيارتها قاد رجال الشرطة إلى تتبع نشاط مسجل خطر تخصص في ارتكاب تلك الوقائع بأسلوب جديد مستخدما مفاتيح مصطنعة وسيارة ابنته.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بالجيزة.

المتهم حضر إلى محل البلاغ مستقلاً سيارة وتخلى عنها بمحل البلاغ والاستيلاء على السيارة المُبلغ بسرقتها وفى وقت لاحق تبين عودة مرتكب الواقعة مرة أخرى لمحل البلاغ واصطحاب ذات السيارة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته (6 مفاتيح مصطنعة - بنسة - مفك - مفتاح إنجليزى).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السيارة "ملك ابنته" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة أسفل العقار سكنه.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.