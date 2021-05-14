شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الطيران المدنى يتفقد حركة الركاب بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، مسؤولى مطار الغردقة الدولى، بتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب المصريين والأجانب، وتوفير سبل الراحة لهم، وشدد على الالتزام بإجراءات السلامة، وإظهار المطار بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر.

والتقى مناع عدداً من العاملين والسائحين بمطار الغردقة، خلال جولة بالمطار، واستمع إلى آرائهم فى مستوى الخدمة المقدمة، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع مدى استخدام الكاميرات الحرارية، للكشف عن درجة حرارة الركاب، والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، وتطبيق العلامات الإرشادية، لضمان سلامة المسافرين والعاملين. وتفقد صالة السفر والوصول فى مبنى الركاب، رقم 1 والمبنى الجديد رقم 2، وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب، وحركة المهبط، وجميع مواقع الطائرات.

يذكر أن مطار الغردقة الدولى يشهد توافد عدد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بأجواء المدينة.