شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، موضحًا أنه تمت إتاحة ١٣.٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها ١.٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

وأشار الوزير، فى بيان صحفى - أمس - إلى أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وانعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تتابع تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، واتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.

وأوضح أن الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التى تبذلها الحكومة فى التصدى لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وقد بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٦٨،٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥،٥٪، منها: ٣٤،١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨،٦٪، و١٣،٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣،٢٪.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من ٥٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

إلى ذلك، وجه «معيط» بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الأمصال واللقاحات والأدوية فور وصولها، حتى لو كان ذلك فى أيام العطلات الرسمية خوصًا فى ظل فيروس كورونا؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة فى مكافحة تداعيات هذا الوباء العالمى، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت إلى أن قرية البضائع بجمارك مطار القاهرة الدولى انتهت فورًا من إجراءات الإفراج الجمركى عن ١،٧ مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «استرازينيكا»، وهى الدفعة الثانية ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، وذلك ضمن ٤٠ مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

من جانبه، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم أيضًا إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن شحنة جديدة تشمل ٥٥٠ ألف جرعة من لقاح «سينوفارم الصينى»، فور وصولها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى.

فى سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولى، من إنتاج شركة «سينوفارم»، الصينية ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا.

وأشارت إلى أن مصر ستتسلم ٥٠٠ ألف جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم»، بالإضافة إلى ١٤٠٠ لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالى لتصنيع اللقاح ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة «سينوفاك» الصينية، تكفى لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًا إلى أنه من المتوقع تصنيع ٤٠ مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول فى القارة الأفريقية التى تبدأ فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا.