شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 4.7 مليار استثمارات لتنمية مدن و قرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الأقصر، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 حتى الآن، بلغ 4.743 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة وبمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الأقصر 13900 وحدة سكنية بمشروعى الإسكان الاجتماعى وتحسين بيئة السكن وغيرهما، بجانب تطوير 13 منطقة غير آمنة بالمحافظة، وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومشروعات الطرق.