شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أيام العيد.. هدوء فى الشوارع وإجراءات مكثفة للتصدى لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية، فى ثانى أيام العيد، تكثيف حملاتها لمنع التجمعات والزحام على الشواطئ، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال العيد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفين لقرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامات، وتمكنت من ضبط 14958 شخصًا خلال 24 ساعة. وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14923 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، كما تم تحرير 1986 مخالفة للمحال التى لم يلتزم أصحابها بقرار الإغلاق، وضبط 339 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 2401 أرجيلة.

فى الجيزة، استمرت جهود الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات، ففى مركز ومدينة البدرشين، أسفرت الحملات عن إغلاق محل مخالف وتحرير 4 محاضر لعدم ارتداء الكمامات ومصادرة 24 حالة إشغال طريق ورفع 75 طن مخلفات بنطاق مركز ومدينة البدرشين. وفى الوراق، تمت مصادرة 28 كرسيًا، كما رصدت لجان المتابعة حالة بناء مخالف بجزيرة محمد، وتم إيقافها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وشَنَّ قطاع هضبة الأهرام بحى الهرم حملة على الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق القطاع، أسفرت عن تحرير 7 محاضر للمحال غير الملتزمة بمواعيد الإغلاق.

وبنطاق مركز ومدينة الواحات البحرية، أسفرت حملة لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية ونشر التوعية بين المواطنين بمواقف النقل العام عن تحرير 4 محاضر لعدم ارتداء الكمامات. وفى إطار رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الواجهة الحضرية للقرى بمركز ومدينة منشأة القناطر، تم رفع 120 طن مخلفات بنطاق عدد من القرى وافتتاح أعمال إنشاء النموذج الفنى التذكارى بمدخل نكلا أمام كوبرى المشاة، كما شَنَّ مركز ومدينة أطفيح عددًا من الحملات المماثلة لرفع المخلفات بنطاق القرى وشوارع المدينة.

وساد الهدوء مختلف شوارع الإسكندرية، مع استمرار إغلاق الشواطئ العامة والحدائق والأندية والمتنزهات لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الإدارة تنشر مراقبين على 66 شاطئًا خاضعًا للإدارة المركزية بطول الشريط الساحلى للكورنيش الممتد من سيدى كرير غربًا حتى أبوقير شرقًا، خلال أيام العيد، لحظر ارتياد المواطنين الشواطئ تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وفى كفر الشيخ، واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية تكثيف حملاتها وإغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة والتأكد من منع التجمعات. وتفقد العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع جهاز الشرطة، شواطئ المصيف الستة للتأكد من خلوها من أى رواد، وطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم التوجه إلى المصيف وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وشهد المصيف تواجدًا أمنيًا مكثفًا على بواباته الرئيسية لمنع أى المواطنين من الدخول عدا المقيمين بالمدينة، شريطة عدم استضافتهم أحدًا أو النزول إلى الشواطئ، وكذا الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وفى المنيا، أغلقت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بمدينة المنيا، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا. وتمكنت الوحدة المحلية بمركز المنيا من فَضّ فرح شعبى بإحدى قرى المركز، فيما ضبط فريق الوحدة المحلية بسمالوط مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق، و4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات. وشدد المحافظ، اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات بجميع المدن والقرى وكورنيش النيل بمدينة المنيا خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكلف رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية بمتابعة عمليات الإغلاق، وإحالة المخالفين إلى التحقيق. من جانبه، أشاد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بسلوكيات المصلين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا أن المصلين التزموا بالتباعد وارتداء الكمامات. وأكد تواصل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل أكثر من 3 آلاف مسجد بالمحافظة، وإغلاق دورات المياه، وإحالة المخالفين إلى التحقيق.

وفى الأقصر، قاد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة مرورية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء القرى، وذلك للمرور على الأماكن العامة والمتنزهات وعدد من المقابر بالمركز للتأكد من عدم وجود أى تجمعات والالتزام بقرار الحظر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وأكد «نصير» التزام المواطنين بالقرى والنجوع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات فى الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق، مشيرًا إلى أن رؤساء القرى كلًا فى نطاقه يتابعون منع أى تجمعات وعدم زيارة المقابر، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى منع تجمعات المواطنين تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى الشرقية، شهدت شوارع وميادين المحافظة حالة من الهدوء التام، فضلًا عن استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة أمام الجمهور منعًا للتجمعات. وأكد المحافظ استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا، وكذلك إلغاء جميع الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وضرورة تواجد مديرى المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث والإخطار بها فورًا.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أى تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك، مع التشديد على الإغلاق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والأماكن التى قد تشهد تجمعات وكذا الميادين العامة التى بها مناطق خضراء، والالتزام بتطبيق القرارات الوزارية بمواعيد إغلاق المحال والمقاهى والكافيهات والمنع التام من تداول وشرب الشيشة وغيرها من الإجراءات السلبية.

وفى القليوبية، تابع عبدالحميد الهجان، المحافظ، حملات إغلاق المحال بالمدن، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن. وتمكنت الحملات من تحرير 130 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى ضبط 24 شيشة وإغلاق 11 مقهى وتحرير 12 محضرًا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمدن وقرى المحافظة.