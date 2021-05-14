شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشديد عقوبات مخالفى التدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ جموع المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، محذرين من الإهمال فى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا والتسبب فى زيادة عدد الإصابات، خاصة أن الموجة الثالثة سريعة الانتشار، موضحًا أن الشعب عليه دور كبير للخروج من أزمة فيروس كورونا، وعليه الالتزام بجميع القرارات التى أقرتها الدولة بخصوص الجائحة.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء.

وناشد محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، المصريين الالتزام خلال الاحتفال بهذه المناسبة، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، واتباع جميع الضوابط التى أعلنت عنها الجهات المعنية، والحذر وعدم الخروج إلى أماكن الزحام والتكدسات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال الزيارات العائلية، مطالبًا الحكومة بتطبيق الغرامة على المخالفين حتى نستطيع القضاء على هذا الوباء اللعين.

وطالب النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، بمعاقبة مخالفى التعليمات والتدابير الاحترازية لأنهم السبب الرئيسى وراء زيادة معدلات الإصابة، كما طالب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد ومنع التكدسات والتجمعات حتى نستطيع مكافحة انتشار الفيروس.

وشدد الدكتور سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق الغرامات على المخالفين لقرارات الحكومة بعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وإغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهى، مشيدًا بقرارات الحكومة فى هذا الصدد.

وأكدت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تطبيق إجراءات حازمة ومشددة خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة فى ظل تزايد معدلات الإصابة فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قيام الأجهزة المعنية بالتنبيه إلى عملية التنقلات فى إجازات عيد الفطر، خاصة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، حتى لا تكون بيئة لانتشار العدوى من ناحية نتيجة الزحام أو ساحة لنقل العدوى من محافظات إلى أخرى، ومن ثَمَّ تكون التداعيات أكبر وأكبر.

وأوضحت أن التنقلات تتطلب ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من البُعد عن التكدس والزحام، وارتداء الكمامات، والحد من التزاور أو الزحام فى الكافيهات، إلى جانب استخدام المطهرات، والبُعد عن العادات السيئة من السلام بالقبلات والأحضان.