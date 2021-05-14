شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود محافظة الجيزة لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة خلال عيد الفطر لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات، ففي مركز ومدينة البدرشين تم غلق محل مخالف وتحرير 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة 24 حالة إشغال طريق، ورفع 75 طن مخلفات بنطاق مركز ومدينة البدرشين.

وفي الوراق تم مصادرة 28 كرسيا، كما رصدت لجان المتابعة حالة بناء مخالف بجزيرة محمد والتى تم إيقافها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشن قطاع هضبة الأهرام بحى الهرم حملة على الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق القطاع وأسفرت عن تحرير 7 محاضر للمحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق وتم مصادرة 3 ترولى حديد و15 شيشة و11 كرسي جلد .

وأسفرت حملة رصد المخالفات في مدينة الواحات البحرية عن تحرير 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وفي إطار رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الواجهة الحضرية للقرى بمركز ومدينة منشأة القناطر، تم رفع 120 طن مخلفات بنطاق عدد من القرى وافتتاح أعمال إنشاء النموذج الفنى التذكارى بمدخل نكلا أمام كوبرى المشاة.

كما شن مركز ومدينة أطفيح عددا من الحملات المماثلة لرفع المخلفات بنطاق القرى وشوارع المدينة.