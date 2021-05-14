شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» يوقع مع الصين عقد دراسة الحد من المخاطر الزلزالية لمشروع أبراج العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، توقيع عقد دراسة الحد من المخاطر الزلزالية لمشروع أبراج العلمين، بين المعهد والشركة الصينية. وهذا المشروع على غرار أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج أكبر برج في أفريقيا.

وشهد توقيع العقد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ونائب مدير شركة CSCEC الصينية في القاهرة، وذلك بمقر المعهد.

وقال القاضي، إن توقيع العقد الجديد يعد إنجاز يضاف إلى قائمة الإنجازات في الفترة الأخيرة للمعهد.