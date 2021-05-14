شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة الزقازيق يوضح تفاصيل وفاة الفنان محمد ريحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي الفنان محمد ريحان، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كوورنا، وذلك بعد مرور يومين من احتجازه داخل مستشفى الزقازيق الجامعي .

وأوضح الدكتور وليد ندا مدير إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، أن الفنان الراحل كان يعاني من مرض فشل كلوي، وتم احتجازه في أحدي المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق منذ فترة أيام، وأثناء احتجازه للعلاج أصيب بفيروس كورونا، وتم تحويله الأربعاء الماضي إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حتي وافته المنية اليوم، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأشار إلى أنه جاري عمل الإجراءات اللازمة واستخراج التصاريح بدفن الجثمان، وذلك تحت إشراف الطب الوقائي، على أن يتم التوجه به من المستشفى إلى المقابر مباشرة لتشييع جثمانه لمثواه الأخيرة.

كان محمد ريحان يعانى مؤخرا من ارتفاع ضغط الدم ومرض الكلي ونقل بسببه إلى المستشفى لحين تعافيه.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد ريحان من أبناء محافظة الشرقية، وقدم العديد من الأدوار في العديد من المسلسلات، وغالبية أدواره تدور في إطار الرجل الطيب أو الأب المثالي، ومنها شخصية عم جاب الله والد شوق في مسلسل «سوق العصر«، كما شارك الفنان الراحل مؤخرا في مسلسلي «نجيب زاهي زركش» مع النجم يحيى الفخراني، و«موسى» مع محمد رمضان إذ جسد دور جده، وقتل في الحلقة 28 من أحداث المسلسل.