شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم الأقباط بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح.

ومر وكيل الوزارة علي كنيسة يوسف بك، وجمعية نهضة الشباب القبطي الأرثوذكسي بالزقازيق، وكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بههيا، وتابع تطعيم المواطنين الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنائس، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، كما تم التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.