شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1500 كجم مواد غذائية و1.1 طن أسماك مجمدة فاسدة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 353 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية بالمحافظة، مشددا على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وأوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين 192 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و161 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأشار إلى تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة أسماك مجمدة بمركز قويسنا لإدارتها بدون ترخيص والتحفظ على كمية قدرها 1.100 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب ثلاجة لحفظ الخضروات لإدارتها بدون ترخيص وتم ضبط كمية قدرها 1.500 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير 3 محاضر جنح بمركزي الشهداء والباجور ضد أصحاب محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وضبط 92 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و32.300 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكذا تحرير محضر جنح بمركز منوف ضد صاحب مخبز بلدي بناحية تتا وغمرين لتجميعه كمية قدرها 9 شيكارات دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء.