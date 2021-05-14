شكرا لقرائتكم خبر عن غلق منشأة لسلسلة مطاعم كشري خلال حملة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه فريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومفتشي مكاتب الأغذية بالإدارة، وذلك في إطار الحملات المكثفة لمتابعة المنشأت الغذائية، تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط منشأة لسلسلة مطاعم كشري بفاقوس، به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المكان لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٥٨٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن «توابل وبصل ومكرونة وزيت طعام»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك محضرين جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية على الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.