شكرا لقرائتكم خبر عن تفادى الاصطدام بجرار زراعي.. وزير النقل يحضر زفاف ابنة سائق قطار بأسوان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحضر وزير النقل كامل الوزير، بعد قليل، حفل زفاف ابنة أحد سائقي القطارات تكريماً لجهوده بمحافظة أسوان.

يذكر أن والد العروس يعمل سائق قطار وساهم في تفادي حادث حين استطاع أن يوقف القطار قبل أن يصطدم بجرار كان يسير على قضبان السكة الحديد.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار النوم رقم 86 القاهرة/ أسوان، فوجئ قائد القطار أثناء دخوله محطة دراو بجرار زراعي بمقطورة قصب يعترضه بالخط الطالع وبدون لوحات معدنية، حيث كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 841/ 900 ما بين دراو وكوم أمبو.

وعلى الفور، تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعى وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمكنت الشرطة من القبض على سائق الجرار الزراعي.