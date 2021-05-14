شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يشيد بإجراءات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف التعدي عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، على نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الحفاظ على الرقعة الزراعية، ووقف التوسع في التعدي عليها، مشددا على نجاح تجربة التوسع الأفقي في المشروعات القومية العملاقة كمشروع استصلاح وزراعة المليون، و500 ألف فدان غرب المنيا، ومشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة باستصلاح وزراعة ما يقارب 2مليون فدان.

وقال «أبوصدام» إن الدولة نجحت في استرداد الأراضي المنهوبة من واضعي اليد وقامت بتقنين أوضاع آلاف الأفدنة، لافتا إلى أن الحكومات والأنظمة السابقة فشلت في ذلك .

وأوضح «أبوصدام»، «أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات مشدده لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وخاصة أيام الأعياد. مشددا عل كافة الوزارات، بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .