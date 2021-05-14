شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجازة العيد.. تنفيذ 12 إزالة فورية للتعديات والإشغالات بمراكز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، 12 حالة إزالة فورية للتعديات والاشغالات، كما تم إزالة حالة بناء في المهد على الأرض الزراعية بقرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.