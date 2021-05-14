شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بمسنشفيي المنشاوى العام وصدر طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة باستمرار الحملات الرقابية على المستشفيات لمتابعة سير العمل في أيام عيد الفطر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى .

قام الدكتور محمد وجدي مدير إدارة الرقابة الداخلية والدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ بالمرور على مستشفى المنشاوي العام ومستشفي صدر طنطا، للتأكد من تسجيل كافه بيانات المرضى بقسم الاستقبال والتأكد من تقديم الخدمه الطبيه على أكمل وجه والمرور على قسم الفرز، والتأكد من تطبيق بروتوكول العزل وحالات الدخول والأقسام الداخلي .

وكما تم فحص تذاكر المرضى بالقسم الداخلي والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات الكورونا والاستهلاك الرشيد الأكسجين، والتأكد من توافر كافه المستلزمات ومراجعه كافه تواريخ الصلاحيه وتم مراجعه رصيد الأكسجين الطبي بالمستشفيات من اسطوانات وتانك الأكسجين.

كما قام بمراجعة كافه سياسات الجوده بالمستشفي وتم التشديد على اتباع كافه تعليمات مكافحة العدوى والتدريب الدائم عليها، وتم تسجيل الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور والعمل على سرعة تلافيها.