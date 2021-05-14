شكرا لقرائتكم خبر عن حالتي وفاة بكورونا بشمال سيناء في ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، في ثاني أيام العيد، حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 164 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالتين المتوفيتين.

من جانبه شدد الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.