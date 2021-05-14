شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة،حيث يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي- مركز ناصر، ومركز بقرية قاى – اهناسيا، ومركز بقرية قوم ادريجة – الواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، وفى مركز الفشن نزلة حنا، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل – سمسطا، والتى تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.

جاء ذلك خلال لقائه «اليوم»بالدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والذي استعرض أخر المستجدات فيما يتعلق بجهود القطاع الصحي في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وكذا الجهود المبذولة من قبل عناصر المنظومة الصحية في كافة التخصصات الطبية، والحلول المنفذة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.

أكد محافظ بني سويف على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصول المواطنين على اللقاح بتلك المراكز، مع أهمية متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما جهودها الكبيرة في توفير لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، وتسهيل حصول المواطنين عليه.

وجدد محافظ المحافظ مناشدته للموطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، مشيدا بالجهد المخلص المبذول من جيش مصر الأبيض بالمنظومة الصحية بالمحافظة في مواجهة الفيروس.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة على أنه تابع توفير التجهيزات اللازمة للمراكز الستة على مستوى المحافظة، والاطمئنان على توفير المستلزمات الطبية اللازمة،ومستلزمات الوقاية من الفيروس، حيث تمت مراعاة اختيار أماكن مناسبة من حيث الموقع والتجهيزات،مؤكدا على أنه وضع خطة للمتابعة اليومية لسير منظومة العمل بكل مراكز لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، مؤكداً على أن اللقاح المستخدم آمن تماماً.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، ومشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين«الذين سجلوا بالموقع وتلقوا رسالة عبر الموبايل»بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، ومشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في ذلك إطلاقا.

