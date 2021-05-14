شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت في أول أيام العيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حررت 45 مخالفة للأفراد والمنشأت، لعدم ارتداء الكمامات، كما تم إغلاق 8 منشأت، وفض سرادق فرح، خلال اليوم الأول من أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وبمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأصدر محافظ المنيا كتاباً دورياً لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطن.