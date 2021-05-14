ضبط  45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت في أول أيام العيد بالمنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت في أول أيام العيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حررت 45 مخالفة للأفراد والمنشأت، لعدم ارتداء الكمامات، كما تم إغلاق 8 منشأت، وفض سرادق فرح، خلال اليوم الأول من أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وبمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأصدر محافظ المنيا كتاباً دورياً لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطن.