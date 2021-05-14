شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تكرم أطقم التمريض بمستسفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الدكتورة إلهام الجبلاوي، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، عددا من هيئة تمريض مستسفى الحميات والجهاز الهضمي، في حضور وبمشاركة الدكتور محمد محمد الرملي، مدير المستشفى.

وتقدمت الجبلاوي بالتهنئة لهم، مؤكدة أنهم ركيزة أساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية، في ظل ظروف تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المرضى، ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشادت الجبلاوى بالدور الإنساني المميز لهيئة التمريض في مستشفيات الاقصر خاصة والمستشفيات والمراكز الطبية في أرجاء الوطن بصفة عامة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، مؤكدة أن ما يقومون به من مجهوات وإسهامات في خدمة المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمى للتمريض (IND) في جميع أنحاء العالم في 12 مايو من كل عام، للإشارة إلى إسهامات الممرضين في المجتمع.