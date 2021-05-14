شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 68 شابا واستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، عن تعيين 68 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 196 طالب عمل.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 28 متدرباً ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، على مهن التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات، وكهربائي التوصيلات لـ 9 متدربين، والسباكة الصحية لـ 9 متدربين.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي- أنه في مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 21 شكوى عمالية، أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 109 منشأة، والقيام بـ 16 حملة تفتيشية، وبحث شكوي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، بصرف منحاً للمسجلين بالإدارة، بلغت 184 ألف جنيه لـ 86 عاملاً للرعاية الاجتماعية لهم، منها 43 منحة مولود جديد، و15 منحة زواج، و6 منح وفاة، وعمل 11 عملية صغرى وكبرى لـ 11 عاملاً من المسجلين بالمديرية، وذلك للمساهمة في تخفيف العبء على تلك الفئة.