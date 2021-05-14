شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المواطنون على مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة لليوم الثانى من أعياد عيد الفطر للحصول على اللقاح الخاص بالكورونا.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أنه بتوجيهات ودعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا قد تم تشغيل ٧ مراكز لتلقي لقاح كورونا للمواطنين موزعة على جميع مراكز المحافظ وذلك لتخفيف العناء عن جميع المواطنين وضمان حصول كافة المواطنين على اللقاح.

وذكر تاوضروس أن مراكز اللقاح تعمل من ٩ صباحا وحتى ٩ مساء يوميا وذلك في إطار من الوقاية والحماية لكافة المرضى والفريق الطبي.

ودعا المواطنين بسرعة التسجيل حتى يتسنى حصول كافة المواطنين على اللقاح.

توافد المواطنين للحصول على لقاح كورونا بقنا

توافد المواطنين للحصول على لقاح كورونا بقنا

توافد المواطنين للحصول على لقاح كورونا بقنا

توافد المواطنين للحصول على لقاح كورونا بقنا