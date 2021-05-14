شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأسبوع للقوى العاملة: تعيين 10 آلاف وصرف 3 ملايين جنيه إعانات وتحويل 11.3 مليون مستحقات العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة- من 7 مايو إلى 14 مايو الجاري- منها اجتماع هام مع كبار مسؤولي الوزارة تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قرار الوزير بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام، تعيين 10 آلاف شاب في 7 محافظات خلال شهر، وصرف 3 ملايين جنيه إعانات من صندوق الطوارئ للمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، تحويل 11.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، وتحصيل 2 مليون و700 ألف مستحقات مصريين بالسعودية.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة الانتهاء من العمل تباعا لرقمنة كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية، والتعامل معها بشكل مختلف ونظرة جديدة.

جاء ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الإطار وجه الوزير، رؤساء الإدارات المركزية بعمل متابعة ورقابة دورية على المديريات للوصول لأقصى مستويات من الأداء المطلوبة في الفترة القليلة المتبقية قبل الانتقال للعاصمة.

كما وجه الوزير بتطوير منظومة التشغيل بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بحيث لا تكتفي في بياناتها بما هو موجود بشهادات القيد المستخرجة للمواطنين، والتركيز على التفتيش لمتابعة استلام الشباب للوظائف بشركات ومصانع القطاع الخاص ومراجعتها مع شهادات القيد المستخرجة، واستمارة (1) تأمينات بما يفيد التعيين والتأمين على العامل، وتحليل البيانات الناتجة عن تلك العملية لرصد تطورات سوق العمل.

وهنأ وزير القوي العاملة، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا.

كما بعث سعفان، برقية تهنئة إلى السادة أعضاء مجلسي نواب البرلمان والشيوخ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة القوي العاملة قد أعلنت منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.

وقال الوزير في هذا الشأن: إن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أنه يجوز لصاحب العمل -عند الضرورة- تشغيل العامل في هذه الأيام وفقا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدر وزير القوى العاملة توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وقد أدى وزير القوى العاملة، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد آل سعفان بالحسينية في الشرقية مسقط رأسه.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير اعتاد قضاء الأعياد والمواسم في بلده وبين أهله، وفي كل زيارة يخصص وقتا لزيارة قبر والده، ويقضي باقي أيام العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء.

وشمل الحصاد، موافقة وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و473 ألفاً و631 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

كما وافق الوزير على صرف 24 ألفاً و148 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 27 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، ، وصرف 60 ألفاً و566 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 75 عاملا بشركة انفينتى للتوكيلات والتوريدات، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 10 آلاف و299 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسماعيلية، والقاهرة، والغربية، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والأقصر، ومطروح بلغت 695 ألف جنيه، والتفتيش على 2579 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5677 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5677 عاملا.

كما شمل الحصاد، قيام إيمان السيد مدير مديرية القوى بالقليوبية، يرافقها أيمن شعبان، والمهندس محمد عبدالحكم مندوبي إدارة التدريب المهني بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة بمتابعة سير وتنفيذ برامج التدريب المهني ومستوى المتدربين من خلال عقد اختبار للمتدربين على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات المنزلية، بالعربة المتنقلة للتدريب بقرية المريج بشبين القناطر بالمحافظة، وذلك تمهيدا لتسليمهم شهادات اتمام التدريب اجتيازهم الدورة التدريبية بالوحدة .

هذا وكان الوزير قد أعلن أن مديريات القوى العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وفي هذا الإطار تستكمل مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية في المحافظة، حيث قامت بتشكيل حملة للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بعملية إنشاء جامعة الوادى الجديد بمدينة الخارجة بالوادى الجديد تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية .

وعلى جانب آخر، شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية النقابات العمالية والاتحاد المحلي لعمال المحافظة، إفطارا رمضانيا في جو من الألفة والترابط الوثيق بين العاملين بالمديرية وقيادات وأعضاء ورؤساء النقابات العمالية في جميع القطاعات.

وجه الدعوة شيخ النقابيين العماليين بالإسكندرية فتحي عبداللطيف، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية على إفطار رمضاني بمقر النقابة شاطئ البيطاش بالعجمي، بحضور عدد كبير من نقابي الاسكندرية .

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، في تم تحويل القائمة 36 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 694 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا وذلك من خلال المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا .

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 727 ألفاً و629 دولاراً ، أي ما يعادل 11 مليونا و380 ألفاً و125 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنة مصرية، بلغت 640 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 2 مليون و688 ألف جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة «ن .ح» وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لها بمبلغ ٦٤٠٠٠٠ ألف ريال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما نجح المكتب في التواصل مع شركة سعودية أبدت رغبتها في تدريب العمالة المصرية التي تتوافق خبرتها في مجال تصنيع المواد الغذائية مجانا.

وقال المتحدث الرسمي: إن الوزير تلقى تقريرا من وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه بالاتصال والتواصل مع الشركات السعودية، ومنها مجموعة شركات غندور للصناعات الغذائية بالمملكة، أعلنت عن رغبتها لاستقبال وتدريب العمالة المصرية التي تتوافق خبرتها مع نشاط الشركة التي تعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية.

كما وجه الوزير مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة «ليلى .ش.خ» من محافظة الشرقية في استرجاع صرف معاشها عن زوجها المرحوم «حسني.ص.ب» الذي توقفت التأمينات الايطالية عن صرفه من فبراير 2019 دون معرفة السبب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا .

وأخيراً استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 20 ألفا و865 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 87 ألفا و633 جنيها.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن«عبدالعظيم. ع .ع.أ» عامل زراعي بشركة محدودة للزراعة والمقاولات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.