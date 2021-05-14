شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع غلق الحدائق والمتنزهات ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة ، و العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، تنفيذ قرار الغلق الكامل ووقف الرحلات النيلية لشواطئ نهر النيل بدسوق، وفوه، ومطوبس، إضافة للغلق شواطئ مصيف بلطيم ،خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، لليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس، حيث شهدت الحدائق العامه والمتنزهات ومصيف بلطيم الغلق تماما منذ الصباح وفي الفتره المسائيه في إطار الاجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا.

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق الحدائق والمتنزهات ثاني ايام العيد

وتابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم والعاملين بمجلس المدينة بالتنسيق مع جهاز الشرطة بنقطة الشرطة بمدينة مصيف بلطيم، غلق شواطئ المصيف، وعدم السماح بالدخول إلا للمقيمين فقط، شريطة التزامهم أماكن إقامتهم، وعدم التواجد على شواطئ المصيف ،تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك ومنعا لانتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة جميع المواطنين بنطاق المحافظات من خلال غلق جميع الشواطئ والمتابعة المستمرة من غرفة عمليات المحافظة في هذا الشأن.

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق الحدائق والمتنزهات ثاني ايام العيد

كما تابعت المهندسة، عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق شهدت مدينة دسوق ووسط إجراءات أمنية مشددة غلق كورنيش ،وخلوها من المعيدين، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها شددت على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، بمتابعة الإجراءات الاحترازية من خلال غرف العمليات المشكلة من نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء والأجهزة المعاونة على مدار الساعة ورصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق ومنع الرحلات النيلية، وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق الحدائق والمتنزهات ثاني ايام العيد

كما تابع جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، غلق شاطئ نهر النيل بمطوبس، ومنع الرحلات النيلية، وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وغلق شواطئ نهر النيل ،منع الرحلات النيلية، وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

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