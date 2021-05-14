شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: استمرار عمل مراكز تلقي لقاح كورونا خلال أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما أشار إلى أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع في ايام عيد الفطر المبارك، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، ودعا جميع الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.

كما أوضحت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الاساسية على أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا وإعطاؤه للمواطنين بنطاق المحافظة، حيث تم اختيار 11 مركزا جديدا لتصل أعداد المراكز إلى 20 مركزا بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء الغربية.

وأشار الدكتور أحمد الدالى نائب مدير الرعاية الأساسية إلى أنه قد تم الانتهاء من التجهيز التام للمراكز الجديدة التي تم اختيارها لتكون مستعدة لاستقبال المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لأحد مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.